Выросло число поездок с целью трудоустройства из Турции в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2019 года значительно выросло число поездок из Турции в Грузию с целью трудоустройства.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-сентябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Грузию посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR сказали, что в январе-сентябре 2019 года посредством Службы занятости Грузию посетил 61 гражданин Турции.

Отметим, что в январе-сентябре этого года по линии İŞKUR за рубеж отправились 14,2 тысячи граждан Турции, что на 15 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В сентябре 2019 года по линии структуры в Турции были обеспечены работой 182,6 тысячи граждан, что на 72,5 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года. Из общего числа трудоустроенных 34,2 процента — женщины, 65,8 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в сентябре 2019 года 99,4 процента приходятся на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В сентябре 2019 года число безработных в Турции составило 4,053 миллиона человек, из которых 50,6 процента женщины, 49,4 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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