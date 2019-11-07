Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

7 ноября 2019 08:48 (UTC+04:00)

Группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал CNN.

Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.
Этот штамм - часть группы М вида ВИЧ-1. У ВИЧ существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, он может меняться и мутировать со временем. Это первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов.

"Это может быть действительно вызовом для диагностических тестов", - заявила старший научный сотрудник корпорации Мэри Роджерс.

Ее компания тестирует более 60% мировых запасов крови, и им необходимо искать новые штаммы и отслеживать существующие.

"Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия", - заявил директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в ДРК в 1989 и 1990 годах. Третий - в 2001 году, также в ДРК.

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