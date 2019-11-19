Турция представила США все доказательства надуманности т.н. "геноцида армян" - Эрдоган

19 ноября 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция представила США все документы, доказывающие надуманность так называемого «геноцида армян», сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, данный вопрос он также обсудил во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"В истории Турции не было никакого "геноцида" армян", - сказал он.

Отметим, что Палата представителей США проголосовала 29 октября за признание т.н. "геноцида армян" в Османской империи в начале XX века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы Палаты, проголосовали 405, против - 11 человек. В тот же день посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции.

Напомним, что Армения и армянское лобби утверждают, что предшественница Турецкой Республики — Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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