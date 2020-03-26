Президент Аргентины призвал создать всемирный фонд для помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес на видеоконференции лидеров стран G20 в четверг предложил создать всемирный фонд для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса,передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Неотложность ситуации, о которой свидетельствуют смерти людей, обязывает нас создать всемирный фонд для чрезвычайных гуманитарных нужд, который нужен для того, чтобы противостоять [пандемии], улучшить снабжение лекарствами", - приводит слова Фернандеса пресс-служба администрации президента.

По мнению аргентинского лидера, страны должны объединить усилия, чтобы как можно быстрее справиться с пандемией и ее экономическими последствиями. "Перед нами дилемма - сохранить экономику или здоровье людей. Мы, не сомневаясь, выбираем защиту жизней", - подчеркнул Фернандес.

Президент Аргентины участвовал в видеоконференции из своей резиденции в пригороде Буэнос-Айреса.