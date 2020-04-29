WhatsApp запустил долгожданную функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp запустили долгожданное улучшение - групповые видеочаты, в которых могут участвовать до 8 пользователей, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ранее одновременно в чат могли зайти только четыре человека, но после карантина в связи с пандемией коронавируса по всему миру было принято снять это ограничение.

Групповые звонки функционируют, как и прежде, - необходимо нажать кнопку вызова и пригласить 7 человек.