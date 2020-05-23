Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 23 мая превысило 5,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По информации проекта, в мире заражены 5 211 172 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 108,7 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 338 183 пациента, 2,05 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,6 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (330,8 тысячи человек), опередив Россию (326,4 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (255,5 тысячи) и Испания (234,8 тысячи)

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 96 007 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8894 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 326 448

случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 99 тысяч человек, 3249 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,1 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.