Говорить о сроках окончания пандемии пока невозможно - представитель ВОЗ

Мировое сообщество за полгода с момента столкновения с коронавирусной инфекцией научилось управлять пандемией, но говорить о сроках ее окончания пока невозможно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть шестимесячный опыт борьбы с коронавирусом. Сегодня мы можем пандемией управлять, - сказала Вуйнович. - Иммунной прослойки пока нет, поэтому невозможно говорить о сроках окончания пандемии".

Она напомнила, что число заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов случаев, более 500 тыс. человек умерло.

"Нас тревожит, что сейчас в регионе Северной Африки и Ближнего Востока число заражений коронавирусом превысило один миллион случаев, - подчеркнула представитель ВОЗ. - Так что везде, где есть население, которое еще не столкнулось с вирусом, ожидается рост случаев, и там будут нужны меры, которые будут ограничивать распространение коронавируса".