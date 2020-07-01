Говорить о сроках окончания пандемии пока невозможно - представитель ВОЗ

В мире 1 июля 2020 08:28 (UTC+04:00)
Говорить о сроках окончания пандемии пока невозможно - представитель ВОЗ

Мировое сообщество за полгода с момента столкновения с коронавирусной инфекцией научилось управлять пандемией, но говорить о сроках ее окончания пока невозможно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть шестимесячный опыт борьбы с коронавирусом. Сегодня мы можем пандемией управлять, - сказала Вуйнович. - Иммунной прослойки пока нет, поэтому невозможно говорить о сроках окончания пандемии".

Она напомнила, что число заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов случаев, более 500 тыс. человек умерло.

"Нас тревожит, что сейчас в регионе Северной Африки и Ближнего Востока число заражений коронавирусом превысило один миллион случаев, - подчеркнула представитель ВОЗ. - Так что везде, где есть население, которое еще не столкнулось с вирусом, ожидается рост случаев, и там будут нужны меры, которые будут ограничивать распространение коронавируса".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов
Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов
В Иране заявили, что США должны компенсировать им ущерб от выхода из ядерной сделки
В Иране заявили, что США должны компенсировать им ущерб от выхода из ядерной сделки
Жертвами коронавируса в США стали 130 тысяч человек
Жертвами коронавируса в США стали 130 тысяч человек
Loading Bars
Лента новостей
По меньшей мере 2 человека погибли при атаке террористов в Индии Другие страны 08:50
В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 439 новых случаев заражения COVID-19 Кыргызстан 08:47
Турция направила медпомощь Ираку для борьбы с коронавирусом Турция 08:41
Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов США 08:39
Говорить о сроках окончания пандемии пока невозможно - представитель ВОЗ В мире 08:28
Польша и Азербайджан могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии - МИД Энергетика 08:12
В Бразилии за сутки зарегистрировали свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:11
В Иране заявили, что США должны компенсировать им ущерб от выхода из ядерной сделки Политика 08:00
Георгий Гахария: От имени правительства Грузии и грузинского народа благодарю Евросоюз за признание, доверие и партнерство Грузия 07:55
Южная Корея предоставит Узбекистану $5 млн на борьбу с коронавирусом Узбекистан 07:46
Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа» Спорт 07:42
THY выпустит на продажу дополнительные билеты на авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул Туризм 07:32
Главный инфекционист США предупредил о риске резкого скачка заболеваемости COVID-19 Россия 07:25
Жертвами коронавируса в США стали 130 тысяч человек США 07:11
SpaceX сообщила о выводе на орбиту навигационного спутника для Космических сил США США 06:59
Миру предсказали десятки миллионов безработных к концу года В мире 06:37
Власти Миссисипи разрешили изменить флаг штата из-за протестов США 06:21
В Китае за сутки обнаружили еще три человека с коронавирусом Другие страны 06:07
Сенат США внес санкции против Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета США 05:53
Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США США 05:19
Минтранс США выявил ошибки Boeing и ФАУ при сертификации системы 737 MAX США 05:06
Помпео обсудил с главами МИД стран Центральной Азии продовольственную безопасность США 04:27
Трамп заявил, что его злость в отношении КНР растет по мере распространения пандемии США 04:15
Трое погибли в результате циклона на юге Бразилии Другие страны 04:01
Хук: США рассматривают военный сценарий, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие США 03:46
Facebook удалила сотни аккаунтов, связанных с американскими экстремистами В мире 03:23
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации В мире 03:01
В Мексике региональные власти ужесточили наказание за умышленное заражение коронавирусом Другие страны 02:43
"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 02:28
В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Германии усилит сдерживание России США 02:12
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в матче АПЛ Спорт 01:53
К Германии перешло председательство в Совете ЕС Европа 01:44
Путин, Эрдоган и Роухани 1 июля по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование Россия 01:25
19 человек погибли в результате взрыва в Тегеране (Обновлено) Общество 01:20
Байден отказался от предвыборных митингов США 01:07
В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом Россия 00:45
Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса Общество 00:43
Азербайджан реализует дорожный проект в Центральной Азии Строительство 00:31
В Азербайджане увеличится производство кирпичной продукции Бизнес 00:23
США предрекли удвоение прироста новых случаев COVID-19 США 00:17
Трамп обсудил с королевой Великобритании открытие экономик после пандемии США 00:03
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 30 июня 23:54
В Азербайджане можно будет скупить иностранные акции в электронном магазине Финансы 30 июня 23:43
Airbus сократит тысячи сотрудников до лета 2021 года В мире 30 июня 23:42
В Азербайджане подорожает бензин марки АИ-95 Общество 30 июня 23:28
Объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 10-11 июня в Азербайджане Общество 30 июня 23:16
ВОЗ: Более 163 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 30 июня 23:01
Госдеп подтвердил, что Помпео обсудил мирное соглашение с одним из лидеров талибов США 30 июня 22:53
В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы Общество 30 июня 22:50
Парламентское большинство Грузии обсудило изменения в Избирательный кодекс Грузия 30 июня 22:30
Власти штата Нью-Йорк ввели 14-дневный карантин для прибывающих из 16 штатов США 30 июня 22:23
В Азербайджане увеличится производство строительной продукции Бизнес 30 июня 22:21
Huawei объявлена угрозой нацбезопасности США США 30 июня 22:09
Коронавирус добрался и до меня - Bahh Tee (ФОТО) Звёздный мир 30 июня 22:07
Суд временно запретил издавать книгу племянницы Трампа США 30 июня 21:54
БТА призвало пассажиров отнестись ответственнее к правилам карантинного режима (ФОТО) Общество 30 июня 21:43
Комбинация антиретровирусных препаратов оказалась бессильна против COVID-19 В мире 30 июня 21:36
TƏBİB: В Азербайджане исследования по мутации коронавируса пока не проводятся Общество 30 июня 21:20
Хикмет Гаджиев о задержанных в Дагестане азербайджанцах Политика 30 июня 21:12
Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Азербайджана и Армении проведут еще одну видеоконференцию Нагорно-карабахский конфликт 30 июня 21:09
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 175 тысячам Турция 30 июня 21:06
Когда будет готова вакцина против коронавируса? Общество 30 июня 21:01
Хикмет Гаджиев: Цифры по коронавирусу в Азербайджане прозрачны Общество 30 июня 20:58
Надир Зейналов: Минздрав объявил прием на работу врачей для оказания скорой медицинской помощи Общество 30 июня 20:54
Почему экспресс-тесты на коронавирус не используются в Азербайджане? Общество 30 июня 20:43
AZAL обратился к пассажирам в связи с авиабилетами на рейс Баку-Стамбул-Баку Экономика 30 июня 20:30
Минздрав: число лечащихся на дому больных COVİD-19 пока неизвестно Общество 30 июня 20:20
Мы должны соблюдать правила, чтобы лечение обычных больных проходило нормально - Ягут Гараева Общество 30 июня 19:53
Отходы клиник по лечению COVİD перевозят на специальных автомобилях -TƏBİB Общество 30 июня 19:48
Больные COVİD-19, лечащиеся на дому, будут обеспечены лекарствами - минздрав Общество 30 июня 19:40
Лица с симптомами коронавируса теперь не должны приходить в поликлинику - Надир Зейналов Общество 30 июня 19:39
Тестируются все, у кого повышенная температура - TƏBİB Общество 30 июня 19:19
Ягут Гараева: С начала создания Оперативного штаба разработаны планы по борьбе с коронавирусом Общество 30 июня 19:12
Вопрос открытия международных рейсов может быть рассмотрен - Хикмет Гаджиев Общество 30 июня 19:09
TƏBİB: В случае заражения необходимо сообщить об этом Общество 30 июня 19:05
Минздрав Азербайджана: Больные коронавирусом, лечащиеся на дому письменно обязуются не выходить на улицу Общество 30 июня 19:03
Хикмет Гаджиев: Армянские власти скрывают большинство цифр Политика 30 июня 18:57
TƏBİB не уполномочен контролировать цены на лекарства в аптеках - Ягут Гараева Общество 30 июня 18:55
Глава TƏBİB Рамин Байрамлы не подавал в отставку и выполняет свою работу - Ягут Гараева Общество 30 июня 18:52
Президент Ильхам Алиев: Ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов Политика 30 июня 18:51
Минздрав Азербайджана: Ожидаем более эффективной работы скорой помощи Общество 30 июня 18:50
TƏBİB продолжает работу по тестам без задержек - Ягут Гараева Общество 30 июня 18:44
Хикмет Гаджиев: К сожалению, под прикрытием режима прекращения огня Армения продолжает агрессию Политика 30 июня 18:38
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму Политика 30 июня 18:36
Президент Ильхам Алиев: Надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, мы тоже будем открывать границы Политика 30 июня 18:31
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжает международное сотрудничество в связи с коронавирусом Политика 30 июня 18:30
ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ Европа 30 июня 18:26
Президент Ильхам Алиев: Материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться Политика 30 июня 18:20
Режим особого карантина может быть продлен - Хикмет Гаджиев Политика 30 июня 18:20
ЕС принял список для открытия границ с 1 июля Европа 30 июня 18:14
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции Политика 30 июня 18:12
В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 30 июня 18:06
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 30 июня 18:03
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 30 июня 18:00
Более 150 граждан Пакистана отправлены из Азербайджана на родину (ФОТО) Политика 30 июня 17:57
МВФ предоставил кредиты на $50 млрд для борьбы с последствиями пандемии США 30 июня 17:48
Власти Венеции отложили введение налога на краткосрочный въезд в город до апреля 2021 года Европа 30 июня 17:47
В Азербайджане прошли регистрацию еще 3 политические партии Политика 30 июня 17:42
Минэнерго Азербайджана подписало контракт с Deloitte & Touche Энергетика 30 июня 17:39
На портале Azexport сократились продажи Бизнес 30 июня 17:39
Все новости