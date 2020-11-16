Moderna намерена предоставить властям США 20 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

Американская компания Moderna рассчитывает предоставить властям США около 20 млн доз своей вакцины от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC ее глава Стефан Бансель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы довольны тем, что эффективность вакцины близка к 95%", - отметил он. "Мы прилагаем все усилия, чтобы она поступила американцам", - добавил Бансель. Он напомнил, что ранее Moderna и американские власти достигли договоренностей, согласно которым компания должна предоставить властям США 100 млн доз вакцины. "Мы ожидаем, что сможем доставить 20 млн из этих 100 млн до конца года. Мы каждый день ее производим и складируем", - отметил глава Moderna.

Бансель предположил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США может сертифицировать вакцину в декабре. "Мы рассчитываем, что 100 млн [доз вакцины] будут переданы властям США в первом квартале", - добавил он.

По словам главы Moderna, указанную вакцину можно хранить "в течение шести месяцев при температуре минус 20 градусов Цельсия". Вместе с тем он отметил, что имеются данные, согласно которым препарат можно хранить до 30 дней "в обычных холодильниках при температуре 2-8 градусов Цельсия".