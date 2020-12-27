В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд

Новый подводный туннель - самый длинный и глубокий из имеющихся в Гонконге - открылся здесь в воскресенье для движения автомобилистов. Об этом сообщил департамент транспорта данного специального административного района Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коридор протяженностью 5,5 км соединил через морскую акваторию район Тунмун на Новых территориях Гонконга с островом Лантао в районе международного аэропорта Чеклапкок и въезда на гигантский мост Гонконг - Макао - Чжухай, который был открыт в конце 2018 года.

Строительство туннеля обошлось в 47 млрд гонконгских долларов ($6,1 млрд) и продолжалось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Для прокладки туннеля была задействована огромная буровая машина диаметром 17,6 м.

Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный методом бурения. Три других подобных объекта здесь были сооружены методом укладки на дно в менее глубокой акватории в проливе Виктория.