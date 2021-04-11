Энтони Хопкинс удостоен премии BAFTA как лучший актер
Британский актер Энтони Хопкинс был удостоен в воскресенье награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации "Лучшая мужская роль", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Престижной наградой отмечена роль артиста в драматическом фильме "Отец" (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера.
Это третья "Бронзовая маска" сэра Энтони. Ранее он был удостоен наград британской академии за фильмы "Страна теней" (Shadowlands, 1993) и "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990).
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