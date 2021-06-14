В мире применили почти 2 млрд 336 млн доз вакцин от коронавируса

В мире применено 2 млрд 335 млн 903 тыс. доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа (СOVID-19), передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Наибольшее число вакцин применено в Китае - 878 млн 523 тыс.

Далее следуют США (308 млн 112 тыс.), Индия (253 млн 195 тыс.), Бразилия (76 млн 760 тыс.), Великобритания (70 млн 741 тыс.), Германия (60 млн 105 тыс.), Франция (43 млн 803 тыс.), Италия (41 млн 813 тыс.), Мексика (36 млн 983 тыс.), Турция (33 млн 530 тыс.), Россия (32 млн 734 тыс.), Испания (32 млн 282 тыс.), Индонезия (31 млн 603 тыс.), Канада (28 млн 644 тыс.), Польша (24 млн 45 тыс.) и Япония (21 млн 410 тыс.).

По соотношению примененных доз к численности населения лидируют Сейшельские острова, где на каждые 100 человек применено 139,51 дозы вакцины.

Далее следуют ОАЭ (139,38), Мальта (132,98), Сан-Марино (128,09), Израиль (122,68), Бахрейн (110,7), Монголия (107,74), Чили (106,74), Великобритания (104,21).