Совбез ООН потребовал привлечь к ответственности виновных в теракте в Афганистане
Все, кто организовал, спонсировал и осуществил взрыв в мечети афганского Кундуза, должны быть привлечены к ответственности, говорится в принятом накануне заявлении Совета безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Все члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечения к ответственности тех, кто организовал, финансировал и спонсировал этот заслуживающий осуждения акт терроризма", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что все страны мира "в соответствии с международными законами и обязательствами, вытекающими из соответствующих резолюций СБ ООН" должны активно сотрудничать в этом вопросе. Совбез подчеркнул, что терроризм "во всех его формах и проявлениях является одной из главных угроз международному миру и безопасности".
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