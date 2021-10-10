Совбез ООН потребовал привлечь к ответственности виновных в теракте в Афганистане

Все, кто организовал, спонсировал и осуществил взрыв в мечети афганского Кундуза, должны быть привлечены к ответственности, говорится в принятом накануне заявлении Совета безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Все члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечения к ответственности тех, кто организовал, финансировал и спонсировал этот заслуживающий осуждения акт терроризма", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что все страны мира "в соответствии с международными законами и обязательствами, вытекающими из соответствующих резолюций СБ ООН" должны активно сотрудничать в этом вопросе. Совбез подчеркнул, что терроризм "во всех его формах и проявлениях является одной из главных угроз международному миру и безопасности".