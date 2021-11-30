Япония возвращает антиковидные меры для всех въезжающих в страну

Япония в связи в появлением нового штамма коронавируса омикрон с 1 декабря отменяет смягченные карантинные требования для полностью вакцинированных граждан и иностранцев с долгосрочными визами или видом на жительство (ВНЖ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Японии.

Все лица, включая тех, кто прошел полную вакцинацию и имеет соответствующий сертификат, прибывающие в Японию из стран с обостренной эпидемиологической обстановкой будут обязаны пройти обязательный двухнедельный карантин. Возвращается также требование относительно обязательного карантина в течение трех дней в специальном отеле.

Кроме того, власти Японии отменяют введенные три недели назад послабления на въезд иностранцев по бизнес- и учебным визам

Действовать новые меры будут около месяца — столько времени власти отводят на получение подробной информации о новом штамме COVID-19. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, на это может уйти от двух-трех недель до месяца.

При этом, первый подозрительный случай в Японии уже обнаружен. Тест на коронавирус прибывшего из Намибии пассажира оказался положительным. Сейчас выясняется, является ли это заражение омикроном.