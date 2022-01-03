Зеленский и Байден обсудили действия по обеспечению мира в Европе
БАКУ /Trend/ - Между Президентом Украины Володимиром Зеленским и Президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор.
Как сообщает Trend, об этом глава украинского государства в понедельник сообщил на своей странице в Twitter.
В публикации подчеркивается, что проведение первого международного разговора в этом году с Байденом доказывает особых характер двусторонних отношений.
Также сообщается, что в ходе телефонной беседы были обсуждены совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы реформ и деолигархизацию.
"Ценим непреклонную поддержку Украины", - говорится в публикации.
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