Зеленский и Байден обсудили действия по обеспечению мира в Европе

БАКУ /Trend/ - Между Президентом Украины Володимиром Зеленским и Президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Trend, об этом глава украинского государства в понедельник сообщил на своей странице в Twitter.

В публикации подчеркивается, что проведение первого международного разговора в этом году с Байденом доказывает особых характер двусторонних отношений.

Также сообщается, что в ходе телефонной беседы были обсуждены совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы реформ и деолигархизацию.

"Ценим непреклонную поддержку Украины", - говорится в публикации.