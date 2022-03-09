"Ливерпуль" дома уступил "Интеру", но вышел в четвертьфинал ЛЧ
«Ливерпуль» на своем поле принимал «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1, передает Trend со ссылкой на Матч.
На 61-й минуте матча отличился Лаутаро Мартинес. Однако миланцы две минуты спустя остались в меньшинстве после удаления Алексиса Санчеса.
«Ливерпуль» в первой игре победил со счетом 2:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира.
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