"Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов УЕФА обеспечил себе место в 1/8 финала турнира, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В пятом туре "Ливерпуль" в гостях крупно выиграл у нидерландского "Аякса" - 3:0. Авторами голов стали Мохамед Салах (42 минута), Дарвин Нуньес (49), Харви Эллиотт (52).

В другом матче группы А итальянский "Наполи", ранее уже гарантировавший себе место в плей-офф, с аналогичным счетом дома разгромил шотландскую команду "Рейнджерс". Отличились Джованни Симеоне (11, 16), Лео Эстигор (80).

Турнирное положение в группе: 1."Наполи" - 15 очков, 2."Ливерпуль" - 12, 3."Аякс" - 3, 4."Рейнджерс" - 0.