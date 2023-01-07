В метро Мехико столкнулись два поезда

Число пострадавших при столкновении в субботу двух составов на третьей линии метро столицы Мексики возросло до 16, один человек погиб. Об этом сообщила в Twitter глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"В больницы были доставлены 16 человек, - говорится в записи.

Глава управления общественной безопасности мегаполиса Омар Гарсиа позже сообщила в Twitter, что из четырех человек, находившихся в ловушке и зажатых в поезде, все были извлечены. "Мы продолжаем оказывать [им] медицинскую помощь, подтверждена гибель одного человека".

Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было. Данных о завершении спасательной операции пока нет. Прокуратура Мехико приступила к расследованию чрезвычайного происшествия.