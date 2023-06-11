Канада вводит санкции против ряда физических лиц и компаний

БАКУ /Trend/ - В Канаде объявили о введении санкций против ряда физических лиц и организаций, которые, по оценке канадского министерства иностранных дел страны, являются участниками деятельности, направленной на разрушение культурных объектов и институтов в Украине, передает Trend.

Сообщается, санкции будут введены в отношении 24 физических лиц и 17 юридических лиц в рамках специальных экономических мер.

Отметим, что ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о выделении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 млн канадских долларов ($375 млн).