Сборная Португалии одержала волевую победу над чехами в матче чемпионата Европы по футболу

БАКУ /Trend/ - Сборная Португалии одержала победу над командой Чехии со счетом 2:1 в заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, передает Trend.

Встреча состоялась в Лейпциге. За сборную Чехии гол на 62-й минуте забил Лукаш Провод. Португальцы отличились дважды: Франсишку Консейсау забил на 90+2 минуте, а на 69-й минуте чешский игрок Робин Гранач отправил мяч в свои ворота. Примечательно, что Консейсау вышел на замену только на 90-й минуте.

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча", провел на поле весь матч и стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 41-летний португальский защитник Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.