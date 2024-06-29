Египет и ЕС подписали четыре соглашения почти на €300 млн

БАКУ /Trend/ - Египет и Европейский союз (ЕС) подписали четыре соглашения, обеспечивающих финансирование со стороны ЕС нескольких программ в целях развития частного предпринимательства и производства вакцин, а также в сфере профессиональной подготовки египетской молодежи. Как сообщила пресс-служба правительства Египта, общий объем средств, выделяемых ЕС по этим соглашениям, составляет €299 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первое соглашение направлено на укрепление трансграничного сотрудничества стран Средиземноморья, оно предполагает взаимодействие в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, зеленая энергетика. ЕС выделяет на эти цели €263 млн, то есть почти 90% от общего финансирования программы, в которой участвуют 15 средиземноморских государств.

€25 млн Евросоюз предоставит на поддержку профессионального образования в Египте и подготовку технических кадров. По программе защиты детей, в частности на предотвращение использования детского труда, ЕС выделит Каиру специальный грант в размере €8 млн. Еще €3 млн европейские страны передадут Египту на совершенствование местного производства вакцин и лекарств с использованием современных технологий.

Указанные договоренности были подписаны в рамках проходящей в Каире инвестиционной конференции Египет - ЕС, которая проводится под лозунгом "Раскрытие египетского потенциала в условиях быстро меняющегося мира". По данным организаторов мероприятия, участники форума намерены обсудить укрепление сотрудничества между Египтом и ЕС в экономической, инновационной, транспортной, энергетической, технологической и иных сферах. Особое внимание будет уделено привлечению европейских инвестиций в ряд отраслей египетской экономики, в частности в развитие инфраструктуры, поиск альтернативных источников энергии, улучшение сетей водоснабжения, здравоохранение и образование.

На открытии форума председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подписании соглашения по предоставлению Каиру €1 млрд в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ. Фон дер Ляйен сообщила, что, по ее словам, участники форума в египетской столице планируют подписать "более 20 меморандумов о взаимопонимании общей стоимостью €40 млрд".