ВС Ирака вытесняют силы пешмерге в Киркуке

16 октября 2017 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Ирака вытесняют силы пешмерге в Киркуке, пишут в понедельник иракские СМИ со ссылкой на военные источники.

Согласно сообщению, ВС Ирака также установили контроль над несколькими населенными пунктами на юге города.

Отметим, что ранее, в ночь на понедельник, премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных взаимодействовать с пешмергой и избегать конфронтации.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил в Киркуке.

Напомним, что Багдад обвинил Курдскую автономию в том, что они задействовали для обороны Киркука РПК, назвав это объявлением войны.

Киркук и ряд других регионов, прилегающих к Курдской автономии, фактически контролируются пешмергой, против чего протестует Багдад. После проведения курдами референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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