Число жертв перестрелки на севере Синая возросло до шести

16 октября 2017 14:04 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли и еще около 17 пострадали в результате нападения в городе эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на египетской газеты "Масрави".

По имеющейся информации, причиной перестрелки, произошедшей в понедельник в городе эль-Ариш, стала попытка вооруженного ограбления одного из банков. Неизвестные на автомашине и нескольких мотоциклах подъехали к отделению банка "Аль-Ахли". Часть преступников проникла в банк, другие открыли огонь по посту полиции у расположенной рядом церкви. В результате перестрелки погибли шесть человек, в том числе несколько полицейских, охранявших банк, и случайные прохожие, 17 человек ранены. Грабители с деньгами скрылись, ведется их поиск.

Azernews Newspaper
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