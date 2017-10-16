Иракские военные взяли Киркук под полный контроль

16 октября 2017 20:11 (UTC+04:00)

Иракская армия взяла под полный контроль город Киркук, не встретив сопротивления со стороны курдских вооруженных формирований пешмерга, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на рассказы очевидцев событий.

По словам жителя города молодого человека по имени Фейсал, иракские военные и шиитские ополченцы заняли все основные городские дороги и объекты инфраструктуры.

"Тысячи иракские военных в городе. Все довольно спокойно. Ополченцы пешмерга покинули город без боя", - сказал собеседник агентства.

По словам другого жителя населенного пункта по имени Хайдер, сотни человек с иракскими флагами и стягами с почитаемым шиитами имамом Хусейном вышли в эти минуты на улицы, приветствуя армию и полицию.

Покинутое чиновниками здание администрации провинции посетили командующий объединенным штабом операций иракской армии и руководитель федеральной полиции Ирака. Над ним, над другими государственными и муниципальными объектами провинции поднят иракский государственный флаг. Все чиновники, в том числе губернатор Наджмаддин Карим, лояльные главе курдской автономии, в понедельник утром бежали в Эрбиль и Сулейманию.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдской автономией провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пентагон призвал курдов и центральное правительство Ирака к переговорам
США 21:16
На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих
Турция 21:00
Евросоюз обеспокоен ситуацией в Киркуке и намерен обсудить ее с Багдадом
В мире 20:29
Турция приветствует решимость Ирака восстановить территориальную целостность страны – МИД
Турция 15:30
ВС Ирака вытесняют силы пешмерге в Киркуке
Арабские страны 15:16
Иракские силовики установили контроль над аэропортом Киркука
В мире 13:26
Произошло столкновения между силами Ирака и курдами в Киркуке
Арабские страны 08:22
Багдад обвинил курдов в привлечении РПК для обороны Киркука
Арабские страны 08:19
Визит премьер-министра Турции в Ирак перенесен
Турция 14 октября 13:49
Багдад требует, чтобы курдские силы покинули спорный Киркук за 48 часов
Арабские страны 13 октября 18:47
Премьер-министр Ирака пообещал не использовать армию против курдов
Арабские страны 12 октября 19:23
Более 10 человек погибли при взрыве в кафе в Ираке
Арабские страны 12 октября 05:37
Глава МИД Ирака намерен ближайшее время посетить Москву
Арабские страны 10 октября 13:24
Ирак восстановит трубопровод для поставок нефти в Турцию в обход курдской автономии
Арабские страны 10 октября 13:19
Коалиция снизила число ударов по ИГ в Ираке
В мире 10 октября 10:34
Багдад призвал Турцию и Иран закрыть границу с Иракским Эрбилом
Иран 7 октября 12:15
Премьер-министр Турции посетит Ирак
Турция 6 октября 15:45
Турция, Иран и Ирак примут решение о блокировании перекачки курдской нефти
Иран 5 октября 13:33