Палестина не поддастся на "шантаж" Трампа, пригрозившего ей прекращением финансовой помощи

3 января 2018 10:16 (UTC+04:00)

Палестина не поддастся на "шантаж" президента США Дональда Трампа, предложившего прекратить оказывать стране финансовую помощь за нежелание вести переговоры с Израилем о мире. Об этом, как сообщило в среду агентство France-Presse, заявила член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи, передает ТАСС.

"Мы не будем поддаваться на шантаж. Он (Дональд Трамп - прим. ред.) осмеливается обвинять палестинцев в последствиях его безответственных действий", - заявила Ашрауи, комментируя сделанную во вторник публикацию Трампа в Twitter. Президент высказал мнение, что США зря оказывают финансовую помощь палестинцам, которые "даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем".

6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос в этот город посольства США в стране из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына
США 08:01
На трассе в США столкнулись около 35 автомобилей
США 06:05
В Белом доме заявили, что Трамп является "одним из самых доступных" президентов США
США 04:20
США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих
США 00:47
КНДР может готовить новое ракетное испытание - постпред США при ООН
США 00:15
США намерены созвать специальные заседания ООН из-за протестов в Иране
США 2 января 23:12
Трамп рассказал о влиянии санкций на КНДР
США 2 января 18:50
МИД Ирана осудил заявление Трампа о ситуации в стране
В мире 2 января 18:04
США продолжают следить за протестами в Иране, заявил Трамп
США 2 января 17:00
В МИД Сирии обвинили США в попытке дестабилизировать ситуацию в Иране
В мире 2 января 15:12
США закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 2 января 12:15
МИД Пакистана вызвал американского посла - СМИ
Другие страны 2 января 08:23
В Сан-Франциско грузовик наехал на пешеходов
США 2 января 07:53
В США в ходе стрельбы ранили трех человек
США 2 января 04:12
МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи стране
Другие страны 2 января 03:52
Экс-президент Афганистана поддержал Трампа по вопросу Пакистана
Другие страны 2 января 02:46
В США в канун Нового года в результате ДТП с автобусом погиб один человек
США 2 января 02:32
В Иране настало время для изменений - Трамп
США 2 января 02:29