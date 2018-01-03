Палестина не поддастся на "шантаж" Трампа, пригрозившего ей прекращением финансовой помощи

Палестина не поддастся на "шантаж" президента США Дональда Трампа, предложившего прекратить оказывать стране финансовую помощь за нежелание вести переговоры с Израилем о мире. Об этом, как сообщило в среду агентство France-Presse, заявила член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи, передает ТАСС.

"Мы не будем поддаваться на шантаж. Он (Дональд Трамп - прим. ред.) осмеливается обвинять палестинцев в последствиях его безответственных действий", - заявила Ашрауи, комментируя сделанную во вторник публикацию Трампа в Twitter. Президент высказал мнение, что США зря оказывают финансовую помощь палестинцам, которые "даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем".

6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос в этот город посольства США в стране из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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