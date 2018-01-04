Багдад пообещал выплатить зарплату служащим в Иракском Курдистане

4 января 2018 21:57 (UTC+04:00)

Иракское правительство выплатит зарплаты служащим в автономном Иракском Курдистане, заявил на встрече с курдскими политиками премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте премьера.

В сообщении отмечается, что аль-Абади в четверг принял в Багдаде делегацию нескольких курдских партий. Представители каких именно партий встретились с премьером, не уточняется. В декабре в автономном регионе вспыхнули демонстрации против задержки зарплат.

"Центральное правительство продолжит выплачивать заработную плату служащим в Иракском Курдистане четко и справедливо, согласно точно выработанному механизму", - заявил аль-Абади.

Премьер-министр подчеркнул, что Ирак является единым государством, и благодаря этому единству стране удалось одержать победу над террористической группировкой ИГ. Он добавил, что на плечах властей лежит ответственность за всех граждан Ирака.

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