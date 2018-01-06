Прокуратура постановила задержать пилота упавшего в Луксоре воздушного шара

Прокуратура египетской провинции Луксор постановила задержать пилота упавшего в пятницу воздушного шара с туристами, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Вето".

Авария с воздушным шаром произошла в пятницу утром. Причиной падения стали порывы сильного ветра. На борту шара находились граждане Франции, Бразилии, Аргентины, Австралии и ЮАР. Турист из ЮАР погиб. Пострадавших доставили в больницу Луксора, где им оказывается медицинская помощь.

По данным издания, помимо пилота шара, который в настоящий момент находится в больнице, на четыре дня на время расследования также будут задержаны четыре сотрудника нанявшей его компании, в том числе ее директор.

Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов.

Воздушный шар 26 февраля 2013 года загорелся на высоте около 300 метров, после чего рухнул над Долиной царей. В корзине шара находился 21 турист. Погибли 19 человек, из них один египтянин и 18 иностранных туристов, двое были доставлены в больницу. Среди находившихся на воздушном шаре были жители Гонконга, Японии, Великобритании, Бельгии, Франции и Египта.

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