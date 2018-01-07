Ирак собирается экспортировать нефть из провинции Киркук в Иран

7 января 2018 20:08 (UTC+04:00)

Правительство Ирака собирается до конца января начать экспорт нефти из провинции Киркук в Иран. Об этом в воскресенье, 7 января, журналистам сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, передает Deutsche Welle.

По словам аль-Лаиби, Ирак намерен поставлять до 30 тысяч баррелей сырой нефти в день на иранский нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе. В декабре после возобновления экспорта нефти из Киркука правительства обеих стран заявили о подписании соглашения о поставках. Также Ирак и Иран планируют построить нефтепровод, чтобы отказаться от поставок сырья при помощи грузовых автомобилей.

Добыча нефти в провинции Киркук была приостановлена до тех пор, пока армии Ирака не удалось восстановить контроль над регионом в октябре. До этого, начиная с 2014 года, нефтеносный район удерживали формирования курдов.

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