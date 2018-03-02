Саудовская Аравия начала выдачу лицензий кинотеатрам после 30 лет запрета

Министерство культуры и информации Саудовской Аравии начало в четверг выдавать лицензии на управление кинотеатрами, которые должны открыться в марте после 30-летнего запрета на кино на широком экране, передает РИА Новости.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов. Подданные королевства в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн.

"Условия выдачи лицензий для восстановления работы кинотеатров в Саудовской Аравии финализированы. Процесс выдачи лицензий начинается немедленно", — говорится в сообщении министерства на его сайте.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов. Фильмы будут проходить цензуру, чтобы не нарушать моральные ценности страны.

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