Катар продолжит разработку общего нефтяного месторождения с ОАЭ

13 марта 2018 17:15 (UTC+04:00)

Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum (QP) подписала соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби и Верховным советом по нефти эмирата Абу-Даби о продолжении разработки совместного с ОАЭ шельфового месторождения Эль-Бундук, говорится в пресс-релизе, выпущенном во вторник QP, передает РИА Новости.

Как отметила компания, новое соглашение подписано взамен заключенного в 1953 году основного соглашения по использованию месторождения Эль-Бундук, в которое после этого вносились поправки. Его срок действия истек 8 марта 2018 года.

Как отметил в этой связи исполнительный директор Саад аль-Кааби, QP "желает придерживаться своих обязательств, чтобы подтвердить репутацию компании, которой можно доверять, и мирового источника энергии, на который можно полагаться вне зависимости от обстоятельств".

Совместное нефтяное месторождение Катара и ОАЭ Эль-Бундук было открыто в 1965 году и начало эксплуатироваться в 1975 году. В 1969 году Катар и эмират Абу-Даби подписали документ, что это месторождение принадлежит им в равной степени. Добываемая на месторождении нефть экспортируется в Японию и в другие азиатские страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекская делегация обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии конференцию по Афганистану
Узбекистан 12 марта 22:31
Запланирован официальный визит президента Туркменистана в Кувейт и ОАЭ
Туркменистан 10 марта 10:34
ОАЭ намерены закупить в США авиационные ракеты
Арабские страны 9 марта 11:24
В Саудовской Аравии допустили возможность многолетней блокады Катара
Арабские страны 7 марта 12:47
В ОАЭ семь человек пострадали при пожаре в небоскребе
Арабские страны 4 марта 16:03
Беларусь и ОАЭ обсудили получение белорусскими предприятиями сертификата "Халяль"
Беларусь 23 февраля 09:18
Дипломатический кризис вокруг Катара не перерастет в военный - МИД
Арабские страны 23 февраля 05:11
Азербайджан и ОАЭ обсудили возможность совместного инвестирования
Бизнес 21 февраля 15:50
Катар восстановил дипломатические отношения с Чадом
Арабские страны 21 февраля 13:40
В Катаре отметили разногласия с Ираном
Арабские страны 20 февраля 16:37
Доха не намерена ущемлять свой суверенитет - МИД
Арабские страны 20 февраля 14:58
ОАЭ закупают в Туркменистане авиационное топливо
Энергетика 19 февраля 10:09
Главы МИД Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничества
Кыргызстан 19 февраля 09:15
Кыргызстанские производители могут принять участие в сельхозвыставке в Катаре
Кыргызстан 15 февраля 09:22
Более 20 нелегальных мигрантов попытались проникнуть в ОАЭ в бетономешалке
Арабские страны 13 февраля 21:02
В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья
В мире 13 февраля 04:00
Катар назвал условия и сферы для привлечения азербайджанских инвестиций
Бизнес 11 февраля 08:00
Казахстан представил инвестиционные предложения бизнесменам из ОАЭ
Бизнес 8 февраля 10:03