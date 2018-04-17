Специалисты ОЗХО заходят в сирийский город Дума

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заходят в сирийский город Дума, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что поездка представителей ОЗХО в этот населенный пункт запланирована на 18 апреля. Специалисты организации намерены выяснить, была ли в действительности химическая атака в Думе, как заявляют в ряде западных стран, или же нет, на чем настаивают власти Сирии и Россия.

"Специалисты Организации по запрещению химического оружия заходят в город Дума", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.