ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

ОАЭ поддержали решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметило, что соглашение "не гарантирует неполучение Ираном ядерного оружия в будущем" и поприветствовало избранную Трампом стратегию.

Также ОАЭ призвали мировое сообщество и страны-участницы соглашения прислушаться к позиции американского президента, чтобы "сделать Ближний Восток свободным от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения".

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