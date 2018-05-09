ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

9 мая 2018 09:27 (UTC+04:00)

ОАЭ поддержали решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметило, что соглашение "не гарантирует неполучение Ираном ядерного оружия в будущем" и поприветствовало избранную Трампом стратегию.

Также ОАЭ призвали мировое сообщество и страны-участницы соглашения прислушаться к позиции американского президента, чтобы "сделать Ближний Восток свободным от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Постпред США при ООН призвала Сенат утвердить кандидата Трампа на пост главы ЦРУ
США 09:23
Решение США может спровоцировать новые конфликты - пресс-секретарь президента
Турция 07:08
Обама назвал серьезной ошибкой решение Трампа по Ирану
США 06:37
Госсекретарь США прибыл в КНДР
США 05:33
МИД РФ осудил выход США из ядерной сделки по Ирану
Россия 05:10
Комитет сената обвинил Россию в кибератаке на инфраструктуру выборов в США
США 04:13
США отзовут лицензии Boeing и Airbus на поставки лайнеров Ирану
США 03:41
Турция прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном
Турция 02:51
Трамп заявил о готовности к переговорам по новому соглашению с Ираном
США 02:31
Белый дом представил список требований США к Ирану
США 01:45
Генсек ООН "крайне обеспокоен" выходом США из сделки с Ираном
В мире 01:21
Иран готов возобновить промышленное обогащение урана без ограничений - Роухани
Политика 00:14
Могерини заявила, что ЕС останется приверженным реализации сделки по иранскому атому
Европа 8 мая 23:52
США дадут партнерам Ирана до полугода для прекращения сотрудничества
США 8 мая 23:43
Иран всегда соблюдал СВПД, США этого не делали никогда, заявил Роухани
Политика 8 мая 23:29
Франция, Германия и Британия сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки
Европа 8 мая 22:55
США вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне"
США 8 мая 22:47
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 8 мая 22:26