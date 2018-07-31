Алжирские силовики ликвидировали четырех террористов

31 июля 2018 15:26 (UTC+04:00)

Алжирские силовики ликвидировали в ходе операции в провинции Скикда на северо-востоке страны четырех террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Алжира во вторник.

Как отметило министерство, террористы находились на территории коммуны Аззаба, которая расположена в горном районе. Военные отметили, что изъяли у боевиков оружие, в том числе несколько автоматов Калашникова и патроны.

По заявлению ведомства, операция продолжается.

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