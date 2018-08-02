В Йемене в результате авиаудара по больнице погибли 30 человек

2 августа 2018 21:08 (UTC+04:00)

Тридцать человек погибли в результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по въезду в больницу ас-Саура в городе Ходейда на Красном море, сообщил в четверг подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", передает РИА Новости.

По информации телеканала со ссылкой на врачей, более 20 тел жертв авиаудара были перевезены в военный госпиталь из больницы ас-Саура, которая подверглась авиаударам.
Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.

Представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс после очередных переговоров с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, покинул столицу Сану, не дав никаких комментариев журналистам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ сообщили об авиаударе аравийской коалиции по госпиталю в Йемене
Арабские страны 19:29
На западе Йемена семь человек погибли из-за обстрелов
Арабские страны 23 июля 15:55
В Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли восемь человек
Арабские страны 19 июля 18:29
У берегов Йемена произошло землетрясение магнитудой 5,4
Арабские страны 15 июля 07:31
Ван И провел переговоры с главами МИД ряда арабских стран
Китай 12 июля 14:50
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов
Арабские страны 10 июля 19:46
Лента новостей
Пашинян своими шагами в угоду Западу ставит под серьезную угрозу поддержку со стороны России - азербайджанский депутат
Политика 21:01
Совбез ООН снова не смог найти консенсус по вопросу химоружия в Сирии
В мире 20:58
В Боливии четыре человека погибли в ДТП
Другие страны 20:38
В Сингапуре состоится встреча главы МИД Турции и госсекретаря США
Турция 20:32
Земельные участки в Узбекистане можно будет изымать только после обсуждения с владельцами
Бизнес 20:21
Российская компания наладит производство тракторов в Казахстане
Бизнес 20:15
Центробанк Узбекистана о причинах роста цен на бытовую технику
Бизнес 20:10
Узбекско-корейский производитель автозапчастей объявляет тендер на поставку оборудования
Тендеры 20:08
Ученые признали продукты питания из префектуры Фукусима полностью безопасными
Другие страны 20:06