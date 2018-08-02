В Йемене в результате авиаудара по больнице погибли 30 человек

Тридцать человек погибли в результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по въезду в больницу ас-Саура в городе Ходейда на Красном море, сообщил в четверг подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", передает РИА Новости.

По информации телеканала со ссылкой на врачей, более 20 тел жертв авиаудара были перевезены в военный госпиталь из больницы ас-Саура, которая подверглась авиаударам.

Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.

Представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс после очередных переговоров с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, покинул столицу Сану, не дав никаких комментариев журналистам.

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