Число погибших при атаке ВВС аравийской коалиции на йеменскую Ходейду превысило 50 человек

Число погибших в йеменской Ходейде в результате налета в четверг ВВС аравийской коалиции возросло до 52, более 100 человек получили ранения. Об этом сообщил глава управления здравоохранения провинции Ходейда Абдеррахман аль-Джаралла, сообщает ТАСС.

По его словам, многие раненые находятся в тяжелом состоянии, "число жертв бомбардировки может увеличиться значительно".

При этом медслужбы Ходейды обратились к жителям с просьбой срочно сдать кровь, которая необходима для помощи пострадавшим при налете, сообщило агентство SABA со ссылкой на заявление управления госпиталя "Ас-Саура". Йеменское информационное агентство SABA находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов). Руководство госпиталя попросило жителей Ходейды "в кратчайшие сроки сдать кровь, необходимую для оказания экстренной помощи десяткам йеменцев, раненных при бомбардировке аравийской коалицией двух объектов в городе".

Некоторое время назад боевые самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли удар близ общественной больницы "Ас-Саура" и по объектам в рыболовецком порту города.

Официальных комментариев со стороны командования аравийской коалиции по данному поводу нет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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