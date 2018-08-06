В Египте обнаружили новую статую Сфинкса

6 августа 2018 00:18 (UTC+04:00)

Египетские рабочие в ходе ремонта дороги в египетском Луксоре обнаружили под землей новую статую Сфинкса, об этом журналистам в воскресенье заявил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, передает РИА Новости.

По словам чиновника, чьи словам цитирует издание Youm7, статуя была обнаружена рабочими при ремонте дороги, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы.

Абдель Азиз отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.

Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.

Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — "отец страха"). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, "обновлять" только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Египте 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 4 августа 20:22
Десять человек погибло в результате ДТП в Египте
Другие страны 29 июля 17:30
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте
Другие страны 29 июля 10:36
Посол о причинах задержки открытия прямых авиарейсов между Азербайджаном и Египтом
Туризм 27 июля 17:11
В Египте девять человек пострадали в ДТП
Арабские страны 27 июля 15:30
"Белкоммунмаш" изучает возможность производства электробусов в Египте
Беларусь 23 июля 12:03
Лента новостей
В ОАЭ нелегальному мигранту простили штраф на 350 тысяч долларов
Арабские страны 00:22
В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность - Jah Khalib (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 5 августа 23:40
Для покушения на Мадуро использовали два дрона с 1 кг взрывчатки на каждом - МВД
Другие страны 5 августа 23:24
Азер Айдемир ради роли немецкого колониста похудел на 21 кг! (ФОТО)
Культура 5 августа 23:00
В Индонезии более 30 человек погибли при землетрясении (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 5 августа 22:34
Азербайджан и Иран призывают к полному осуществлению совместных соглашений
Экономика 5 августа 22:17
В Греции после пожаров сменили руководителей пожарной службы и полиции
Европа 5 августа 21:42
На рынке недвижимости Баку ожидается рост цен
Бизнес 5 августа 20:53
Иран провёл военные учения в Персидском заливе
Иран 5 августа 19:02