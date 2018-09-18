Шойгу заявил, что в Идлибе не будет военной операции

18 сентября 2018 02:43 (UTC+04:00)

Военной операции в сирийском Идлибе не будет, в ближайшие часы детали будут согласованы с Дамаском, как передаёт РИА Новости сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: "Да".

Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: "В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе", и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.

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