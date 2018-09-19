Ливан соболезнует в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии

МИД Ливана выражает соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате инцидента с самолетом Ил-20 в сирийской Латакии, сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике внешнеполитического ведомства страны.

"Министерство иностранных дел выражает глубочайшие соболезнования народу и руководству России в связи с гибелью 15 военнослужащих в Сирии", — говорится в заявлении.

Связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, пропала 17 сентября около 23.00 мск. Как заявили в Минобороны РФ, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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