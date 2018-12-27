Сын короля возглавит новое космическое агентство Саудовской Аравии

27 декабря 2018 17:51 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о создании национального Управления по космосу, возглавил которое бывший глава организации по туризму, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Создать Управление по космосу, назначить принца Султана бен Салмана главой Управления Саудовской Аравии по космосу в ранге министра, освободив его от руководства Управлением по туризму", - говорится в королевском указе, который приводит МИД.

Ранее саудовский монарх своим указом произвел многочисленные перестановки в правительстве, сменив ряд министров.

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