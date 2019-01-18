В Ливане прокомментировали отказ большинства глав стран ЛАГ от саммита

По словам депутата, все заявления о том, что причиной невысокого участия арабских стран стало отсутствие делегации из Ливии, не совсем верны.

"Ливан не потерял своего лица вопреки происходящему. В том числе благодаря стойкости перед всем давлением США в вопросах определения границ и борьбы с Израилем",- добавил Аль-Фарзли.

Депутат от шиитской партии "Амаль" Мохаммад Хаваджа в свою очередь рассказал РИА Новости, что низкий уровень участников саммита был предсказуем с самого начала, в первую очередь из-за отсутствия в Ливане правительства, что стало предлогом для ряда глав государств отказаться от участия. Вторая причина, по словам собеседника агентства, связана с отсутствием Сирии на саммите.