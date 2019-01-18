В Ливане прокомментировали отказ большинства глав стран ЛАГ от саммита

18 января 2019 17:18 (UTC+04:00)

Практически все главы арабских стран за исключением президентов Ирака и Мавритании отказались от участия в саммите экономического и социального развития Лиги арабских государств в Бейруте, причиной этому могло стать как давление со стороны Вашингтона, так и отсутствие правительства в Ливане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Низкий уровень участия в саммите в Бейруте является частью иностранного давления на Ливан. Другого объяснения нет",- сказал заместитель спикера парламента Или Аль-Фарзли.

По словам депутата, все заявления о том, что причиной невысокого участия арабских стран стало отсутствие делегации из Ливии, не совсем верны.

"Ливан не потерял своего лица вопреки происходящему. В том числе благодаря стойкости перед всем давлением США в вопросах определения границ и борьбы с Израилем",- добавил Аль-Фарзли.

Депутат от шиитской партии "Амаль" Мохаммад Хаваджа в свою очередь рассказал РИА Новости, что низкий уровень участников саммита был предсказуем с самого начала, в первую очередь из-за отсутствия в Ливане правительства, что стало предлогом для ряда глав государств отказаться от участия. Вторая причина, по словам собеседника агентства, связана с отсутствием Сирии на саммите.

"В связи с этими причинами мы предлагали перенести саммит на два месяца, пока не будет сформировано правительство и члены ЛАГ договорятся о восстановлении членства Сирии",- сказал Хаваджа.

Ливанский депутат не исключил вероятность применения Вашингтоном "секретного слова", из-за которого большинство глав арабских стран решили не участвовать в саммите.

Четвертый саммит экономического и социального развития ЛАГ начался в Бейруте со встреч рабочих групп в четверг. В пятницу вечером состоится собрание министров иностранных дел. В воскресенье саммит завершится встречей глав государств. На сегодняшний день вероятно участие в саммите лишь президентов Ирака и Мавритании. Участие иракского лидера окончательно не подтверждено.

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