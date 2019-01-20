Кувейт предложил создать фонд для инвестиций в цифровую экономику

20 января 2019 15:58 (UTC+04:00)

Кувейт намерен участвовать в создании финансового фонда для инвестирования в технологии и цифровую экономику с капиталом в 200 миллионов долларов, заявил вице-премьер Кувейта Сабах Аль-Халид Аль-Хамад Аль-Сабах на саммите экономического и социального развития Лиги арабских государств, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Объявляю об инициативе Эмира Кувейта о создании финансового фонда для инвестиций в технологии и цифровую экономику с капиталом в 200 миллионов долларов с привлечением частного сектора", - заявил вице-премьер, выступая на саммите в Бейруте.

Глава кувейтской делегации заявил, что его страна примет участие в финансовом фонде суммой в 50 миллионов долларов США.

Делегация от Катара поддержала инициативу кувейтского эмира и заявила о выделении 50 миллионов долларов в пользу фонда поддержки технологий и цифровой экономики.

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