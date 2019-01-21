Лавров и новый спецпосланник генсека ООН обсудят запуск конституционного комитета Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Как заявил в преддверии встречи Лавров, ожидается, что эмиссар ООН расскажет о своем видении политического урегулирования в Сирии и о том, как планирует начать работу конституционного комитета.

Педерсен, сменивший на посту спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру, вступил в должность 7 января. Свой первый визит после назначения он совершил на прошлой неделе в Дамаск, где провел переговоры с представителями правительства и оппозиции. Свою встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом Педерсен расценил как конструктивную, сообщив по ее итогам, что будет приезжать в сирийскую столицу регулярно.

По итогам переговоров Лаврова с Педерсеном, который пока избегает публичных выступлений, пресс-конференции не планируется.

Как подтвердил генсек ООН Антониу Гутерриш, в центре внимания переговоров эмиссара и главы российского дипведомства будет вопрос формирования сирийского конституционного комитета. Этот орган должен заняться выработкой нового основного закона Сирии или изменением действующей конституции, после чего на базе согласованного документа в стране будут проведены всеобщие выборы. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

Решение о создании конституционного комитета было принято 30 января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но спустя почти год этот орган еще не сформирован. На переговорах с де Мистурой в декабре прошлого года в Женеве главы МИД "астанинской тройки" (Россия, Иран и Турция) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу передали эмиссару список членов сирийского конституционного комитета. В итоговом заявлении министры выразили намерение провести первую встречу комитета в начале 2019 года, тем не менее состав этого органа так и не был согласован из-за позиции де Мистуры.

Позднее спецпосланник заявил о сомнениях ООН по поводу легитимности некоторых кандидатов и необходимости дополнительной работы. Российская сторона в этой связи выразила свое недоумение. Как подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, легитимность конституционного комитета Сирии определяется только согласием сирийских сторон, а не "малой группы" стран по Сирии (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция), пытающихся навязать ООН свой собственный список.

На прошлой неделе Гутерриш заявил, что ООН не устанавливает каких-либо сроков запуска конституционного комитета, выразив в тоже время надежду на скорейшее начало его работы. Между тем, как предупреждал глава российского дипведомства, затягивать бесконечно с формированием комитета нельзя.

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