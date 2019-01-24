Глава МИД Алжира надеется на разработку дорожной карты экономического сотрудничества с РФ

Глава МИД Алжира Абделькадер Месахель выразил надежду, что по итогам заседания российско-алжирской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству будет выработан подробный план развития двусторонних отношений в этой сфере. Об этом он заявил в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Месахель поблагодарил Лаврова за сегодняшний визит, который, по его словам, "произошел очень вовремя" и незадолго до очередного заседания совместной комиссии, которая пройдет в России. "Полагаю, что ближайшее заседание нашей совместной комиссии позволит определить целый ряд приоритетных направлений, помимо энергетики, по которым мы можем сотрудничать, в том числе промышленность, сельское хозяйство и туризм", - подчеркнул он.

"Хотелось бы, чтобы в результате работы этой комиссии были четко сформулированы приоритетные задачи, чтобы была составлена некая дорожная карта, по которой мы сможем ориентироваться в дальнейшем", - выразил надежду министр.

По словам главы МИД, Россия и Алжир намерены и в дальнейшем координировать свои позиции в вопросе ценообразования на рынке нефти, чтобы "избегать резкого падения цен на нефть, координируясь по вопросу позиций стран ОПЕК".

Заседание Российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству намечено на следующую неделю.

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