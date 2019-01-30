Глава МИД Ирака поблагодарил Россию за помощь в борьбе с ИГ

30 января 2019 13:00 (UTC+04:00)

Багдад признателен Москве за российский вклад в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в среду глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первым делом хотел бы передать благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая нам была оказана в борьбе с ИГИЛ. Российская роль в этом деле была осевой во взаимодействии с другими странами", - сказал он, предваряя переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, темой встречи станет двустороннее сотрудничество Багдада и Москвы, в первую очередь, в экономике, а также "роль России в Сирии".

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