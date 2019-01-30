Глава МИД Ирака поблагодарил Россию за помощь в борьбе с ИГ

Багдад признателен Москве за российский вклад в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в среду глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первым делом хотел бы передать благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая нам была оказана в борьбе с ИГИЛ. Российская роль в этом деле была осевой во взаимодействии с другими странами", - сказал он, предваряя переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.