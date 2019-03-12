СМИ: Саудовский самолет вернулся в аэропорт из-за забытого ребенка

12 марта 2019 15:24 (UTC+04:00)

Саудовский самолет, направлявшийся в Куала-Лумпур из Джидды, развернулся в воздухе и вернулся в Саудовскую Аравию из-за забытого в аэропорту ребенка. Об этом сообщает The Independent, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел, когда находящаяся на борту женщина поняла, что оставила своего младенца в зале ожидания.

Через бортпроводника она обратилась к капитану воздушного суда и потребовала развернуть самолет. Пилот, в свою очередь, связался с диспетчерами, объяснил им ситуацию и получил разрешение вернуться.

Запись этих переговоров позже попала на YouTube и набрала более 50 тыс. просмотров.

"Мы сообщаем вам, что пассажир оставил своего ребенка в терминале и отказывается продолжать полет... Да пребудет с нами бог. Мы можем вернуться или как?"- говорит пилот по радио.

Издание не приводит никакой информации о дальнешйей судьбе этой женщины.

Отмечается, что самолеты редко получают разрешение на разворот, если только речь идет о технических неисправностях или других чрезвычайных ситуациях.

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