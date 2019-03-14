Педерсен призвал не допустить столкновений иностранных войск в Сирии

14 марта 2019 14:48 (UTC+04:00)

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о необходимости не допустить столкновений между присутствующими в Сирии иностранными войсками, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в Совете Безопасности ООН в конце февраля, Педерсен заявил, что в САР действуют пять армий: США, Турции, РФ, Ирана, Израиля.

"Нам необходимо сосредоточиться на работе по недопущению столкновений между внешними игроками в Сирии. Это регион, в котором могут быть совершены ошибки, которые могут привести к катастрофическим результатам, угрожающим стабильности в регионе и мире, помимо их значительного влияния на ситуацию в Сирии", - заявил Педерсен в интервью панарабской газете al-Sharq al-Awsat.

Он отметил, что в таких условиях запуск политического процесса в Сирии является "очень сложной" задачей.

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