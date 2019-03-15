В Дамаске обвинили США в ведении информационной войны против Сирии

США восемь лет пытались силой сменить власть в Сирии руками террористов, а потерпев поражение, начали наращивать экономическое и информационное противостояния с целью лишить САР самостоятельности и целостности государства, рассказал РИА Новости сирийский политолог, советник министра информации страны Али Аль-Ахмад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ровно восемь лет продолжается кризис в САР, который начался 15 марта 2011 года с антиправительственных демонстраций в Дераа на юге страны. В ходе полномасштабной войны запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" захватили большую часть территории Сирии. С сентября 2015 года сирийская армия при поддержке ВКС РФ смогли переломить ход войны и начать освобождать от террористов город за городом. На сегодняшний день сирийское правительство восстановило контроль практически над всей территорией страны за исключением провинции Идлиб и нескольких населенных пунктов на севере и северо-востоке страны.

"США сейчас пытаются вести другой вид войн - информационную, экономическую и культурную. Пытаются лишить нашу страну самостоятельности, в том числе в принятии решений. Это очень опасные войны. Само собой, со стороны правительства и руководства страны применяются меры. Но экономическая война очень чувствуется, в том числе из-за санкций. Они пытаются лишить нас промышленности, сельского хозяйства и других экономических секторов", - сказал Аль-Ахмад.

По мнению политолога, Соединенные Штаты не хотят признавать свое поражение в Сирии и использует информационное противостояние, пытаясь подменить факты и убедить всех, что террористов в САР победили именно они, а не сирийская армия и ее союзники. "Хотя мы знаем, кто на самом деле все эти годы боролся по-настоящему с террористами", - добавил собеседник агентства.