В Сирии из-за авиаудара коалиции погибли мирные жители

17 марта 2019 16:45 (UTC+04:00)

Гостелевидение Сирии сообщило о гибели десяти мирных жителей в деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Среди погибших есть дети, отметил телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных в применении белого фосфора и гибели мирных жителей при ударах по Багузу и прекратить незаконное пребывание коалиции в Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

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