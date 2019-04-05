К югу от Триполи начались стычки между силами правительства и Хафтара

5 апреля 2019 19:23 (UTC+04:00)

Ожесточенные столкновения вспыхнули в пятницу к югу от ливийской столицы между подразделениями Ливийской национальной армией (ЛНА) и формированиями, поддерживающими заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом передает новостной портал Afrigatenews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стычки идут в районе Суг-эль-Хамис, расположенном в 45 км от главного города страны. Как отмечает издание, в небе над этим районом появилась боевая авиация. Сообщается, что армия теснит противника и продвигается вперед к столице. В боях с обеих сторон применяется тяжелая артиллерия.

Некоторое время назад пресс-служба Главного командования ЛНА объявила том, что "организованное военное наступление на столицу" началось на местах в рамках "Битвы гордости, чести и достоинства". В коммюнике содержится призыв к СМИ и пользователям социальных сетей не публиковать материалы о передвижениях и дислокации войск ради "сохранения жизни солдат", а мирных граждан ВС просят держаться подальше от мест столкновений.

В то же время командование Западного военного округа при ПНС выступило с заявлением, в котором утверждало, что его подразделения отбили нападение хафтаровцев в районе Эль-Хиры и Абу-Шиба к западу от занятого накануне армией Гарьяна. Оно также указало, что "не собирается мириться с происходящим" и примет "необходимые меры в подходящее время". Сам Сарадж, как передает новостной портал Al Wasat, посетил утром в сопровождении местных военачальников расположения подконтрольных ему формирований, в том числе штаб-квартиру военного округа Триполи в районе Салах-эд-Дин и развязку на 27-м км, идущую вдоль трассы в сторону границы с Тунисом, где расположен КПП на въезд в столичный регион.

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