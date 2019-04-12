В США состоялся первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

12 апреля 2019 07:03 (UTC+04:00)

Ракета Falcon Heavy стартовала в первый коммерческий рейс со спутником Arabsat 6A для Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в 01:35 мск в пятницу. Спустя семь минут два боковых блока первой ступени успешно сели на площадку неподалеку от места старта. Они совершили вертикальное приземление практически синхронно.

Еще через две минуты посадку на плавучую баржу в Атлантике совершил центральный блок. "Впервые нам удалось посадить все три блока первой ступени", - сообщила ведущая трансляции под ликование сотрудников компании.

Основная миссия по запуску проходит в штатном режиме, через девять минут после старта несущая его ракета вышла на орбиту.

Спутник Arabsat 6A предназначен для передачи телевизионных и телефонных сигналов и интернета на территории Ближнего Востока, Африки и Европы.

Для Falcon Heavy это первый коммерческий старт и второй запуск в ее истории. Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале прошлого года.

Самая мощная из всех существующих в мире ракет, она в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков первых ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D.

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