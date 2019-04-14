Сирия, Ирак и Иран хотят соединить свои железные дороги

14 апреля 2019 01:20 (UTC+04:00)

Сирия, Ирак и Иран планируют соединить свои железные дороги в единую сеть, встреча по этому вопросу планируется, заявил проправительственной газете al-Watan источник в министерстве транспорта Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас страны работают над возобновлением проекта по соединению железных дорог Сирии, Ирана и Ирака, определяя дату встречи между представителями стран для выработки точек зрения", - заявил источник. Сам проект является стратегическим и был начат еще до того, как разразился сирийский кризис в 2011 году, однако был приостановлен.

По его словам, цель проекта – обеспечить Ирак и Иран доступом к сирийским портам, в перспективе также продление линии до Китая.

Источник пояснил, что до кризиса Сирия реализовала 97% проекта, однако за время войны значительная часть дороги разрушилась. В Ираке же осталось построить около двух километров железной дороги. При этом Иран и Ирак планируют, что связка железных дорог стран пройдет у иракского города Басра.

Глава иракской государственной компании железных дорог Талиб аль-Хусейни ранее сообщил иракским СМИ о планах по проведению трехсторонней встречи по вопросу соединения железных дорог трех стран.

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